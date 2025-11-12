Menu
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo

Decreto também não traz mais o abatimento de 50% na última parcela de quem pagou em dia

12 novembro 2025 - 12h13Sarah Chaves

A Prefeitura de Campo Grande divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (12), as regras para pagamento do IPTU 2026, que será lançado junto com a taxa de coleta de lixo. O desconto para quem quitar o imposto à vista caiu de 20% para 10%, conforme decreto.

De acordo com o texto, o contribuinte que pagar o imposto e a taxa até 12 de janeiro de 2026 terá direito ao desconto de 10%, desde que não tenha débitos inscritos em dívida ativa. O valor poderá ser pago à vista ou parcelado em até 12 vezes, com a primeira parcela também vencendo em 12 de janeiro.

O IPTU Azul, programa que concede bônus a imóveis sustentáveis, mantém o desconto de 10%, aplicado automaticamente no lançamento e cumulativo ao abatimento por pagamento à vista.

O que muda

Em setembro, a Prefeitura publicou o decreto que regulamenta a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares. A taxa será lançada no mesmo documento fiscal do IPTU, com prazos e condições de pagamento unificados.

Nos casos em que a taxa for cobrada separadamente, as regras de parcelamento serão:
 - valores até R$ 20 devem ser pagos à vista;
 - valores entre R$ 20 e R$ 200 podem ser parcelados de 2 a 10 vezes;
 -  valores acima de R$ 220 podem ser divididos em até 12 vezes.

O Município também poderá dispensar a cobrança de IPTU e taxa do lixo quando o valor total for igual ou inferior a R$ 47,12.

No exercício de 2025, o contribuinte que quitasse o IPTU até 10 de janeiro teve 20% de desconto no pagamento à vista. Além disso, quem optou pelo parcelamento recebeu 50% de abatimento na última parcela, desde que estivesse em dia com as anteriores, benefício que não foi mantido para 2026.

