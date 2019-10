Descontração e assinatura de convênio marcam palestra motivacional a servidores municipais

Com uma abordagem leve, focada no relato de histórias em formato de stand up, o consultor Marcos Pulga reuniu, na tarde desta segunda-feira (28), mais de 200 servidores no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul (Uems).

A palestra, que tratou sobre desenvolvimento profissional, marcou o início das comemorações da semana do Servidor Público e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos, do secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, Jerry Cofani, representante do Sicredi, Roberto Hashioka, secretário de Estado de Administração e Desburocratização e Wilton Paulino Júnior, diretor-presidente da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, além de profissionais, superintendentes e chefias da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O evento foi organizado pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Secretaria Municipal de Gestão (Seges).

Antes da apresentação do conferencista Marcos Pulga, houve assinatura de convênio entre a prefeitura e a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Egov) para oferta de mais de 40 cursos voltados para os servidores. Com esta parceria, os funcionários municipais também terão a oportunidade de acessar a plataforma da Egov e participar de cursos que visam a valorização e capacitação do servidor.

