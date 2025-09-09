Desejo de sair do aluguel impulsiona mercado imobiliário em Campo Grande

O Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS) apresentou nesta segunda-feira (8) os resultados do Censo Imobiliário do 2º trimestre de 2025, realizado pela Brain Inteligência Estratégica, com apoio do Senai/MS.
O levantamento confirma o cenário positivo para o setor da construção civil em Campo Grande, impulsionado pelo alto interesse da população em adquirir um imóvel, principalmente como alternativa para sair do aluguel.
De acordo com a pesquisa, quase 70% da população sul-mato-grossense manifesta intenção de comprar um imóvel nos próximos dois anos, e a grande maioria tem como objetivo morar no novo imóvel. O dado que mais chama atenção é que 48% dos entrevistados citaram o desejo de sair do aluguel como principal motivador da compra.
A preferência entre os modelos de imóvel está dividida entre apartamentos, que lideram com 46% das intenções, e casas de rua, com 41%.
Para o presidente do Sinduscon-MS, Kleber Recalde, o momento atual da economia local é determinante para o aquecimento do mercado. “Temos uma economia forte, geração de emprego acima da média nacional e uma demanda crescente por moradia. Isso cria um ambiente altamente favorável para o setor da construção civil em Campo Grande”, avaliou.
Apesar da alta procura, o mercado está em fase de ajuste após um período de forte crescimento. A pesquisa alerta que, sem novos lançamentos, o estoque atual de imóveis pode se esgotar em até quatro meses, o que pressiona o setor a planejar com mais precisão os próximos passos.
Recalde também destacou a importância do Censo como ferramenta de planejamento estratégico. “O Censo Imobiliário não é apenas uma fotografia do mercado. Ele orienta os empresários, oferecendo dados concretos para investimentos mais seguros e decisões bem fundamentadas”, afirmou.
A apresentação dos resultados foi conduzida por Anderson Gonçalves, Head Centro-Oeste e Norte da Brain, e reuniu empresários do setor para um debate técnico, seguido de coletiva de imprensa.Reportar Erro