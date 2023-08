Desfile de aniversário será realizado

Apesar deste sábado (26) ter começado com chuva em várias regiões da Capital, o clássico Desfile Cívico-Militar, que neste ano marca a comemoração dos 124 anos de Campo Grande, ainda se mantém agendado.

O desfile, que ocorre a partir das 8h, na Rua 13 de Maio, esquina com a Afonso Pena, acontecerá, independentemente do clima da Capital.

Outros eventos que ocorrem hoje para marcar os 124 anos da Capital sul-mato-grossense, como a Marcha pra Jesus, também devem ocorrer normalmente, porém, deve-se ficar atento à possíveis pronunciamentos dos organizadores.

