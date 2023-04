Desolado, pai desabafa em acidente que matou filho: 'Tinha tanto pela frente'

Um olhar cabisbaixo, um momento sozinho, mas sempre recebendo o afago de amigos e familiares que estavam presentes na Avenida Marechal Deodoro, no Trevo Imbirussu, em Campo Grande. O pai de Ryan de Oliveira Souza, de 17 anos, viveu momentos dolorosos na noite desta quarta-feira (12) ao saber e presenciar a trágica morte de seu filho em um acidente de moto.

O jovem motociclista, que pilotava uma Honda Fan, tentou desviar de um buraco na pista, se desequilibrou e quando caiu, foi atropelado por uma carreta. O capacete do Ryan sumiu em destroços, pois não suportou o impacto.

"O que você foi fazer da sua vida, meu filho? Tinha tanto pela frente", era um dos questionamentos feitos pelo pai, enquanto via o filho caído, coberto com um pano para evitar exposição da tragédia que assolou sua família.

Sempre recebendo um carinho, um abraço, o homem se via sem saber o que fazer diante do que estava presente em seus olhos. O JD1 Notícias flagrou um momento em que o pai de Ryan senta nas margens da pista e fixa seu olhar para seu filho como quem tentasse encontrar respostas para o que estava acontecendo. E dificilmente encontrará.

"Por quê? Pelo amor de Deus. Não era para você passar por aqui. O que tava fazendo aqui, filho?", disse o pai emocionado e abalado.

Todos os presentes, seja amigos ou até mesmo mais familiares, choravam diante da cena e o pai continuava inconsolável desde a hora que havia recebido a notícia. "Era um menino bom, trabalhador. Não merecia morrer assim. Por que Deus tá levando meu filho?".

A Perícia Científica e a Polícia Civil permanecem no local realizando todos os levantamentos necessários a respeito do acidente que culminou na morte do adolescente.

Acidente fatal - Segundo informações apuradas no local, a vítima bateu em um buraco no meio da via. Nisso, ele perdeu o equilíbrio, bateu contra a mureta de proteção, parando debaixo de um caminhão.

O capacete do motociclista ficou completamente destruído com o acidente. "Quando eu olhei pelo retrovisor, eu só vi ele voando, a moto voando e o caminhão passando por cima dele", afirmou um amigo, que estava passando mal com a situação.

O motorista da carreta contou para a reportagem que é a segunda vez que se envolve em acidentes graves, mas que somente hoje, presenciou a morte de uma pessoa.

"Não deu nem como parar [sic]. Eu só ouvi a batida, já cacei o barulho e vi ele debaixo do caminhão", afirmou bastante assustado com a situação.

