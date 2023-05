Karolina será lembrada pelos amigos como uma menina 'incrível, alegre e de sorrisos'

A morte de Karolina Silva Pereira, de 22 anos, confirmada na tarde de terça-feira (2) pela família após o protocolo de morte encefálica na Santa Casa, gerou uma enxurrada de despedidas e homenagens nas redes sociais. Ela foi atingida por um disparo na cabeça feito pelo ex-companheiro Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, na madrugada de domingo (30).

O velório da jovem acontece pela manhã no Cemitério Memorial Park, no bairro Universitário, e o sepultamento está previsto para às 15h30 da tarde, também no Memorial. A informação foi divulgada pelos familiares da vítima.

Com o sentimento de luto, amigos e pessoas mais próximas de Karolina relembraram as principais características da jovem e um dos mais ditos nas publicações foi como ela se expressava, o sorriso cativante e a alegria que ela demonstrava.

"Vou guardar para sempre seu sorriso, sua alegria, sua bondade, sua amizade. Você foi minha primeira amizade na faculdade e eu a sua, nunca me esquecerei disso e nem de você", escreveu a amiga Tata Moura.

Há quem preferisse que tudo isso não passasse de um pesadelo. "Eu só queria que fosse um pesadelo. Meu amor, não consigo acreditar. Que dor, como dói", escreveu Hellen Fernanda.

Adrielle Paiva lamentou o fato de não ter conseguido fazer tudo o que prometeu com a jovem e a ainda relembrou o último encontro que tiveram.

"Que você possa brilhar aí em cima, tanto quanto brilhou aqui. Ainda nos falamos semana passada sem imaginar que tudo poderia acontecer tão rápido, relembramos um vídeo de quando nós conhecemos. Que arrependimento de nunca ter conseguido marcar alguma coisa que a gente sempre prometia. Vou sempre lembrar de você sorrindo".

Receber uma notícia triste é sempre difícil e para Andrielly Sabrina, amiga de Karolina, não foi diferente. Porém, ela preferiu se apegar aos momentos e relembrar o quanto a jovem era incrível.

"Amiga, até agora não consigo acreditar que você se foi, uma menina linda com uma vida toda pela frente, quem te conheceu sabe o quanto era incrível, vou sempre guarda comigo todos os momentos que tivemos juntas, que Deus conforte o coração de toda a sua família".

