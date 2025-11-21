Dessa vez vai? Chafariz da Praça Ary Coelho começa a ser revitalizado

A revitalização do Chafariz da Praça Ary Coelho foi iniciada nesta quinta-feira (20), no âmbito do programa Campo Grande em Movimento, voltado à recuperação de espaços públicos e à preservação do patrimônio histórico.

A intervenção é executada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em cooperação com a Águas Guariroba e a Fundação Municipal de Cultura, com estruturação de parceria público-privada para garantir financiamento e execução eficientes.

Atualmente, são realizados estudos técnicos preliminares e levantamentos estruturais, necessários para definir o escopo da obra e orientar o projeto executivo, por isso ainda não há definição sobre cronograma, custos ou etapas subsequentes e prazo de entrega que serão divulgados após consolidação das informações.

Simultaneamente, a Águas Guariroba iniciou ações preparatórias, incluindo intervenções no sistema hidráulico e ajustes operacionais da estrutura, que antecedem a fase integral de restauração.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também