Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Dessa vez vai? Chafariz da Praça Ary Coelho começa a ser revitalizado

Ainda não há definição sobre cronograma e prazo de entrega

21 novembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A revitalização do Chafariz da Praça Ary Coelho foi iniciada nesta quinta-feira (20), no âmbito do programa Campo Grande em Movimento, voltado à recuperação de espaços públicos e à preservação do patrimônio histórico.

A intervenção é executada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em cooperação com a Águas Guariroba e a Fundação Municipal de Cultura, com estruturação de parceria público-privada para garantir financiamento e execução eficientes.

Atualmente, são realizados estudos técnicos preliminares e levantamentos estruturais, necessários para definir o escopo da obra e orientar o projeto executivo, por isso ainda não há definição sobre cronograma, custos ou etapas subsequentes e prazo de entrega que serão divulgados após consolidação das informações.

Simultaneamente, a Águas Guariroba iniciou ações preparatórias, incluindo intervenções no sistema hidráulico e ajustes operacionais da estrutura, que antecedem a fase integral de restauração.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Cidade
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Justiça
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Polícia investiga casa no Lageado por aliciação de menores para práticas sexuais na Capital
Foto: Divulgação
Cidade
Programação do Norte Sul Plaza combina Natal, oficinas e encontro de motos
Casas -
Cidade
Habita+CG muda regras urbanísticas e abre caminho para mais moradias populares em Campo Grande
Taxa de Conservação Ambiental de R$ 15 será cobrada a partir de dezembro em Bonito
Cidade
Taxa de Conservação Ambiental de R$ 15 será cobrada a partir de dezembro em Bonito
Foto: PMCG
Cidade
Veja os pontos de fiscalização dos radares em operação na Capital
Marcelo Moura Bluma -
Política
Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha
Foto: Alysson Maruyama
Cidade
Fique atento, feriado altera funcionamento do transporte coletivo

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
Polícia
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS