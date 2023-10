Detran abre visitação de veículos presentes em leilão de Campo Grande

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abre, nesta segunda-feira (2), a visitação do público interessado nos veículos disponíveis no leilão em Campo Grande.

A avaliação presencial pode ser feita até terça-feira (3) no Pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, n°. 16 – Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande – MS, no horário das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O certame na modalidade online recebe lances até as 10h (Brasília) de quarta-feira (4).

Para circulação são 166 lotes de veículos, sendo 35 automóveis, 03 caminhonetes e 128 motocicletas, está o lote de número 98 que oferta um Fiat Uno/Vivace ano-modelo 2011-2012, de cor branca, com lance inicial no valor de R$ 6.274,00.

Além dos carros, também estão sendo ofertadas diversas motocicletas, entre elas, a moto Honda/CG 160 Fan 2022/2022 de cor vermelha, com lance inicial de R$ 3.677,00.

Na modalidade sucata aproveitável, que tem como público alvo pessoas jurídicas, são 43 lotes de veículos, sendo 35 automóveis e 81 motocicletas.

No edital de sucata inservível, voltado a pessoa jurídica que opere no ramo siderúrgico, fundição ou reciclagem, a oferta é de apenas um lote contendo, 08 automóveis, 01 reboque e 61 motocicletas, com pesagem estimada em 14.309,00 kg de material ferroso.

