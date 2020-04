Detran disponibiliza agendamento online em agências dos shoppings

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta quinta-feira (23) que está disponível uma ferramenta de agendamento de senha online para atendimento presencial em agências dos shoppings. As datas disponíveis são apenas para a próxima semana.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, que desde o início da abertura das agências shoppings a demanda aumentou. “O intuito é diminuir a aglomeração durante a pandemia, assim como, evitar a disseminação do vírus”, comentou.

Rudel ressaltou ainda que o órgão tem incentivado os clientes a procurarem os serviços digitais. “Existem várias situações que podem ser resolvidas pela internet, através do site ou aplicativo, mas sabemos que essa é uma atualização que precisa ser melhorada para abrigar outros serviços e estamos trabalhando duramente para isso”, afirmou.

O chefe da fiscalização, Otilio Ruben Ajala Junior, anunciou que o setor irá realizar o bloqueio viário na entrada principal da sede, controlando o acesso dos clientes. “A entrada só será permitida com a apresentação do protocolo de pré-agendamento e documento de identificação oficial com foto”, determinou.

A cobrança do protocolo e do documento pessoal também será obrigatória nas agências dos shoppings.

Já segundo o diretor de Tecnologia da Informação, Robson Alencar, o número de protocolo será enviado por e-mail e poderá ser apresentado tanto impresso, quanto, através do celular. “Não será possível agendar em nome de terceiros, o agendamento só é realizado com CPF de quem vai irá ser atendido realmente”, explicou.

Passo a Passo para o agendamento:

-Clique no banner disponível no site do órgão

-Preencha o campo com o CPF, nome, e-mail e o código de acesso

-Escolha o horário e serviço disponível para localidade

-Leve seu protocolo e documento com foto no dia agendado

Horário de funcionamento:

Sede: 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

Pátio Central: 9h às 11h30 e das 12h30 às 16h30

Shopping Campo Grande: 12h às 20h

Shopping Bosque dos Ipês: 12h às 15h e das 16h às 20h.

Cique aqui para agendar seu atendimento.

