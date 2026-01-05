Menu
Detran divulga calendário de licenciamento de veículos para 2026; confira

Vencimentos começam em abril e seguem até outubro, conforme o final da placa

05 janeiro 2026 - 15h39Taynara Menezes
O cronograma segue a Resolução n&ordm; 110 do ContranO cronograma segue a Resolução nº 110 do Contran   (Reprodução)

O Departamento Estadual de Trânsito  de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial do Estado, o calendário de licenciamento de veículos para 2026. A portaria nº 199 define os prazos conforme o algarismo final da placa.

Os vencimentos começam em abril para placas finais 1 e 2. Em maio, o prazo é para final 3; em junho, finais 4 e 5; julho para final 6; agosto para finais 7 e 8; setembro para final 9; e outubro para final 0.

O cronograma segue a Resolução nº 110 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O licenciamento é obrigatório para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), exigido em fiscalizações. A regularização pode ser feita de forma digital pelo site ou aplicativo do Detran-MS.

Após o pagamento, o documento fica disponível na Carteira Digital de Trânsito ou pode ser impresso. O não cumprimento dos prazos pode gerar multa gravíssima, pontos na CNH e retenção do veículo.

