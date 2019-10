Detran e Polícia Civil são órgãos atingidos por sistema do governo fora do ar

Devido à realização de manutenção no Sistema de Gestão da Informação (SGI) do governo, todos os sites vinculados ao sistema estarão fora do ar desde às 7h desta sexta (11), até cerca de 7h do sábado (12). O Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), que é a rede de registros de ocorrências da Polícia Civil, ficará fora do ar, devido a manutenção.

Com isso, as ocorrências menos graves não serão registradas hoje, conforme assessoria. A manutenção é uma medida preventiva do centro de armazenamento de dados. A escolha de realizar a manutenção no feriado, foi para que houvesse o menor impacto possível na vida do sul-matogrossense, ainda de acordo com assessoria.

Além do SIGO, o sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria de Fazenda (Sefaz), também serão afetados.

