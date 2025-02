Detran ficará fechado no Carnaval

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em todo o Estado estarão fechadas na segunda-feira (3) e terça-feira (4) de Carnaval. Na quarta-feira (5), o expediente será retomado a partir das 13h, seguindo o funcionamento dos demais órgãos estaduais.

Para quem precisa de atendimento presencial, especialmente no interior do Estado, onde não há necessidade de agendamento, a recomendação é comparecer a uma agência até sexta-feira (28) ou após o feriado, a partir de quarta-feira à tarde.

O Detran-MS reforça que praticamente todos os seus serviços estão disponíveis de forma digital, tanto no Portal de Serviços Meu Detran quanto no aplicativo Detran MS, disponível para Android e iOS, mas alerta para a compensação de guias que seguem o calendário bancário.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial nas agências bancárias nos dias 3 e 4 de março, devido ao feriado de Carnaval. Nesse período, compensações bancárias, incluindo TEDs, não serão processadas. Já o PIX funcionará normalmente, 24 horas por dia.

Para evitar transtornos, condutores que precisarem regularizar o licenciamento do veículo antes de uma viagem para curtir o carnaval, devem efetuar o pagamento antecipadamente, garantindo tempo hábil para compensação.

Entre as facilidades digitais do Detran-MS, destaca-se a transferência digital de veículos, que permite a transação de compra e venda, além da emissão do documento, sem a necessidade de ir até uma agência.

Atualmente, apenas serviços específicos exigem atendimento presencial, como nos casos em que há restrições que impedem a operação digital. Além disso, a renovação da CNH requer presença física para captura de imagem, exames médico e psicológico, bem como para a realização de provas teóricas e práticas.

Para outras informações, ligue no (67) 3368-0500, ou acesse www.meudetran.ms.gov.br.

