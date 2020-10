Detran intensificará ações preventivas e de fiscalização durante feriado

Brenda Assis, com informações do Portal do Gorverno de Mato Grosso do Sul

Com a proximidade do feriado prolongado, em comemoração à Divisão do Estado e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, o Detran/MS (Departamento de Trânsito) realizará ações preventivas e de fiscalização para evitar acidentes, principalmente nas rodovias.

É o que informa o chefe de fiscalização da instituição, Otílio Rubem Ajala Junior: “Entre os dias 08 e 12 de outubro, nos períodos matutino, vespertino e noturno, o Detran realizará treze operações de fiscalização em conjunto com a Agetran (Agencia Municipal de Transporte e Trânsito, BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) e GCM (Guarda Civil Metropolitana) com foco na “Lei Seca” e nos condutores não habilitados”.

Segundo Ajala, no dia 12 de outubro, além da fiscalização, a equipe prestará apoio nas operações de segurança viária durante as comemorações do dia de Nossa Senhora Aparecida.

A meta, de acordo com Ajala, é registrar resultados menos alarmantes que no ano passado, neste mesmo período. “Entre os dias 10 e 13 de outubro de 2019, foram registrados 40 acidentes com vítimas”.

Veja as recomendações do Detran/MS para quem vai pegar estrada

- Para pegar a estrada é ideal que seu veículo esteja em boas condições de manutenção. Confira as condições dos pneus (inclusive o estepe), limpadores de para-brisa e itens de iluminação, freios, além de sinalização, como o triângulo;

- Se a sua viagem for longa, já tenha programadas as paradas para alimentação, abastecimento e descanso. E se enfrentar lentidões, não circule pelos acostamentos, pois são espaços para serem usados apenas em emergência;

- Respeite a sinalização da via e trafegue sempre numa velocidade segura. Lembre-se, quanto maior sua velocidade, menor será seu tempo de reação caso apareça uma condição adversa, tais como chuva, neblina, buracos, entre outras.

- Mantenha os faróis acesos na estrada, mesmo durante o dia, como determina a lei.

- Ligue o pisca-alerta somente em situações de emergência. Lembre-se, o uso inadequado poderá confundir os outros motoristas e causar um acidente;

- Mantenha sempre uma distância segura do veículo à frente para evitar choques e colisões.

- Use obrigatoriamente o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro.

- Transporte crianças nos dispositivos adequados de acordo com as idades: bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Se a viagem for longa, procure levar objetos que distraiam as crianças.

- Se beber, não dirija.

- Descanse antes de pegar a estrada. Se estiver cansado ou com sono, procure um lugar seguro para descansar.

- Se precisar utilizar o celular, estacione seu veículo em um lugar seguro.

