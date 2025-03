Detran-MS abre inscriÃ§Ãµes para curso de formaÃ§Ã£o de instrutores de trÃ¢nsito

Cidade Mais de 2 mil vagas: está aberto o agendamento para emissão do 'novo RG' em abril

Cidade Mato Grosso do Sul registra segunda maior taxa de feminicídios do Brasil em 2024

Cidade Mudanças: distribuição de senhas para castração de gatos no CCZ tem novo horário

Cidade Aberto no período da manhã, Bioparque funciona até às 14h30 nesta quarta

Cidade Operação Carnaval: balanço aponta aumento no número de condutores sem CNH

Cidade Estão abertas as inscrições para seleção de médico veterinário na Capital

São 203 h/aulas com disciplinas como Didática, Direção Defensiva, Legislação de Trânsito entre outras.

O curso será presencialmente, realizado na Sede do Detran-MS em Campo Grande, saída para rochedo, de segunda a sexta, das 17H às 21h25, aos sábados pré-programados, das 7h30 às 11h55 e das 13H às 17h25 e aos domingos e feriados, se houver necessidade. As aulas de Prática de Ensino Supervisionado (Estágio) poderão ocorrer, de domingo a segunda, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Para iniciar o curso, o participante precisa ser maior de 21 anos, comprovar escolaridade de Ensino Médio completo, ser habilitado no mínimo há dois anos, pagar a guia de inscrição disponível no portal e ser aprovado em avaliação psicológica para fins pedagógicos. Os documentos solicitados devem ser enviados para o e-mail [email protected] .

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o curso de formação de Instrutores de Trânsito para Campo Grande. O curso é uma oportunidade para atuação como instrutor de trânsito em autoescolas.

Polícia JD1TV: Homem morre ao infartar durante caminhada no Parque das Nações

Polícia Homem que morreu durante caminhada no Parque das Nações era bancário em Campo Grande