Detran-MS alerta sobre site dublê criado por criminosos para cobrança de taxas

Golpistas tentaram usar o domínio e até o layout do site da Sefaz (Secretária de Estado de Fazenda) e do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) para aplicar golpes em contribuintes com intuito de cobrar falsamente taxas de licenciamento e IPVA.

Porém, o crime foi descoberto pelo Detran-MS que emitiu uma nota informando os contribuintes para ficar atento com o 'site dublê' que vinha sendo utilizado pelos golpistas.

O site “detranms-licenciamento.ipva2024.one” possui layout bastante parecido ao da consulta de IPVA trazendo no canto superior esquerdo a logo da Cotin (Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação) e do outro a do Governo de Mato Grosso do Sul.

Ao preencher os dados, o site disponibiliza os valores referentes aos dois tributos com descontos “atrativos”, como uma isca para que seja efetuado o pagamento.

Fique atento - O Governo do Estado reforça aos contribuintes que utilizem o site oficial da Sefaz para consulta e pagamento do IPVA por meio do endereço eletrônico www.sefaz.ms.gov.br/ipva . Já a consulta das taxas de licenciamento são efetuadas pelo site do Detran www.meudetran.ms.gov.br .

