Detran-MS destina 90 vagas para avaliação psicológica no Bosque dos Ipês

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) ampliou seus serviços e destinou 90 vagas semanais de avaliação psicológica para sua agência no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, viabilizando priorizar o atendimento para a população que mora na região da saída de Cuiabá.

Os agendamentos estão disponíveis no site ou aplicativo Meu Detran, com possibilidade de marcar de segunda a sexta-feira, no horário das 10h30, 13h ou 15h. Serão três turmas diárias com grupos de seis pessoas. Nos casos de 1° habilitação, quem faz esse agendamento é o CFC (Centro de Formação de Condutores).

Além do Bosque dos Ipês, os atendimentos de avaliação psicológica podem ser agendados na Central de Exames que fica na Agência do Pátio Central.

Embora o Detran possua 95% dos seus serviços no meio digital, a autarquia tem buscado a descentralização com ajustes que permitam que o cidadão escolha o local mais próximo para resolver questões relacionadas à sua CNH ou veículo.

“Esse é o Detran mais perto e mais eficiente. Inclusive, esse tem sido nosso lema nos últimos tempos. Nosso compromisso é continuar avançando para tornar nossos serviços mais acessíveis para a população”, destacou Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS.

