Detran-MS inaugura agência em parceria com Sest Senat

Durante essa quarta-feira (20), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) inaugura a primeira agência integrada ao Sest Senat do país. O órgão ficará responsável por atender toda a demanda que engloba a região do Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Nominada como 'Agência Horst Otto Schley', o espaço irá atender o cidadão que faz os cursos dentro do Sest Senat e também o público externo, que poderá buscar atendimento presencial do departamento.

No local serão oferecidos serviços relacionados à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a veículos. O horário de atendimento ao público será das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

A ativação da agência é fruto de uma parceria em que o Sest Senat assumiu os custos com adequação do espaço, mobiliário e comunicação visual, enquanto o Detran-MS ficou responsável pela instalação de sistemas e disponibilidade de equipe qualificada para atendimento ao público.

Na oportunidade, serão lançados dois novos e inovadores serviços digitais que irão elevar o índice de 95% dos serviços já oferecidos pelo Detran-MS ao cidadão nas plataformas digitais (aplicativo, totens de autoatendimento e site Meu Detran), além de trazer economia direta para o cidadão.

A Agência receberá o nome de Horst Otto Schley, um dos responsáveis pela instalação da unidade do Sest Senat em Campo Grande. O empresário do setor de transportes e logística fundou o Setcems (Sindicato das Transportadoras de MS) tendo exercido a presidência por mais de 20 anos.

Ocupou posições importantes na NTC (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) e foi um dos idealizadores da Tabela Nacional de Fretes. Horst faleceu em 31 de março de 2022, após um mês internado com pneumonia.

