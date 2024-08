Detran-MS lança ferramenta para consulta de prova, resultados e revisão de prova

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) segue modernizando processos para oferecer mais facilidades para o cidadão.

Agora os candidatos à primeira habilitação ou de cursos como reciclagem para condutores infratores, atualização para CNH e cursos especializados, poderão consultar online a prova teórica, o gabarito do exame, e pedir revisão das questões que porventura vierem a discordar.

A ferramenta, desenvolvida pela Gerência de Cursos e Capacitação (Gecap), Gerência de Exames de Habilitação (Gexa) e Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti), amplia a transparência do processo e traz mais agilidade nas devolutivas ao cidadão.

Se antes, o candidato realizava o exame teórico-técnico e só ficava sabendo se foi aprovado ou não, agora tudo poderá ser feito online, processo que vai facilitar não apenas para o candidato, mas também o trabalho dos servidores.

A transparência dos processos também será ampliada. No formato anterior, o candidato, sem acesso à prova, preenchia um requerimento e precisava ir até a agência mais próxima para protocolar o pedido. Esse procedimento será substituído com a agilidade do novo sistema. No ano passado, foram protocolados 95 requerimentos. Já em 2024, foram 26 requerimentos até o mês de julho.

A correção eletrônica do cartão de respostas será processada pela Gerência de Exames, que tem o compromisso de divulgar o resultado no prazo de 2 dias úteis para exames realizados na capital, e de 4 dias úteis para os exames realizados nos municípios do interior do Estado. O prazo para devolutiva dos recursos é de 15 dias úteis a contar da data de seu recebimento. Nos municípios onde tem prova escrita, o candidato poderá levar a prova.

A nova ferramenta estará disponível a partir desta quarta-feira (14) no Portal de Serviços Meu Detran. Para acessar é necessário estar logado com CPF e senha. No menu "Habilitação", basta procurar Gabarito Prova/Exame Teórico.

