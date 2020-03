Detran-MS - Licenciamento pode ser pago por aplicativos bancários

Mauro Silva, com informações da assessoria

Com a determinação que suspendeu o atendimento presencial no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) o cliente tem a opção de pagar o licenciamento pelos aplicativos bancários e aguardar o documento em sua casa.

Conforme o Detran-MS, para esse tipo de pagamento o valor de correspondência cobrada terá 45% de desconto, passando de R$ 14,83 para R$ 8,21. No entanto, o documento não será enviado de imediato, dada a situação de pandemia pela qual o passamos.

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação do órgão, Robson Alencar, foi feita feita uma adequação no sistema e o proprietário poderá também, baixar o documento em formato digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível nas lojas virtuais ou pelo site portalservicos.denatran.serpro.gov.br.

Prazo

Segundo a portaria número 71 publicada pelo Departamento no último dia 20, o licenciamento de veículos registrados junto ao Detran-MS com placas de final 1 e 2 fica prorrogado até o mês de maio.

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, alerta que, enquanto não forem normalizados os atendimentos, o envio de documentos não será feito. “A recomendação é obter o CRLV Digital. Você ficará com sua CNH, emitida de 2018 para cá, e documentos dos seus veículos, digitalmente e de acordo com a legislação”, enfatizou.

O atendimento ao público no Departamento está suspenso desde essa segunda-feira (23) pelo prazo inicial de 15 dias como parte da medida tomada pelo governo do Estado para garantir a prevenção contra o contágio do Novo Coronavírus (Covid-19).

