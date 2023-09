Detran-MS orienta motoristas que não receberam CNH em casa

Você renovou sua carteira de habilitação ou pela primeira vez tirou documento e não recebeu ela em casa? O Detran-MS orienta que os motoristas fiquem atentos aos prazos para certificar que o documento não esteja em uma agência dos Correios ou propriamente no órgão, caso ela tenha sido devolvida.

Segundo o órgão, em algumas oportunidades, a entrega não é realizada por não ter um responsável para receber o documento ou por causa do endereço estar desatualizado. Assim, após três tentativas dos Correios, o documento fica em uma agência, próxima à residência do condutor, por aproximadamente 20 dias no interior e 7 dias na Capital.

Caso esse período passe e o condutor não procure a agência, a orientação é ir diretamente no Detran-MS, pois o documento acaba retornando para o órgão onde fica disponível para o motorista retirar.

Em Campo Grande, a CNH fica disponível para retirara na Sede do Detran, saída para Rochedo, no Bloco 02. Em Dourados, na Agência que fica na Cel. Ponciano, n. 600. Nos demais municípios do estado, a CNH retorna para a agência do Detran da Cidade.

Segundo a gerente regional, Juliana Ferrez Ramiro de Castro, o Detran na Capital recebe em média 800 CNHs devolvidas pelos Correios, todos os meses. Com isso, ela reforça a importância de manter os dados atualizados, como o endereço.

Vale ressaltar que apenas o titular pode fazer a retirada da CNH, tendo em mãos documentos pessoais. O documento só será entregue a terceiros por meio de procuração com reconhecimento em cartório por verdadeiro ou autenticidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também