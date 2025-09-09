Menu
Detran-MS promove ações educativas durante a Semana Nacional do Trânsito

No interior do estado, as atividades serão feitas em escolas, universidades e outros espaços públicos, com foco especial no uso seguro de ciclomotores e bicicletas elétricas

09 setembro 2025 - 13h13Sarah Chaves, com Detran-MS
Foto: Rachid Waqued/ Detran-MSFoto: Rachid Waqued/ Detran-MS  

Em alusão à Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em parceria com diversas instituições, realiza uma ampla programação de ações educativas em Campo Grande e em municípios do interior como Dourados, Paranaíba, Naviraí e Nova Andradina. 

A abertura oficial acontece no dia 18 de setembro, em Campo Grande, com um evento no Teatro Aracy Balabanian que marca também os 15 anos do Festival de Teatro de Trânsito (Fetran). Desenvolvido em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Fundação de Cultura de MS, o festival já envolveu crianças e adolescentes de 53 municípios, que criaram mais de 2 mil peças teatrais com temáticas voltadas à segurança no trânsito.

As apresentações das peças finalistas da edição 2025 seguem até o dia 19 de setembro, com estudantes de cidades como Amambai, Três Lagoas, Nova Andradina, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó e Batayporã. A premiação acontece também no Teatro Aracy Balabanian.

No dia 20 de setembro, o Detran-MS se une ao Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) e ao Clube de Motociclistas Bodes do Asfalto para uma programação voltada aos motociclistas. A ação inclui uma motociata pelas ruas de Campo Grande, seguida de shows e atividades no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Para a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo da Silva, é fundamental direcionar ações específicas aos motociclistas. “Estamos fazendo um apelo para que respeitem os limites de velocidade, não furem sinais e obedeçam às regras. É uma questão de preservar vidas”, reforça.

A programação da semana segue com o Ciclo de Palestras no dia 24 de setembro, no auditório do Detran-MS, em referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, promovendo a inclusão e a acessibilidade no trânsito. O encerramento da campanha será no dia 25, na sede da empresa Motiva Pantanal.

Além dos eventos principais, o Detran-MS, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realiza atividades de sensibilização com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em cinco escolas noturnas da capital. Nas empresas, os destaques são dinâmicas como o "ponto cego" e o uso de óculos simuladores de embriaguez, em parceria com o GGIT e a Motiva Pantanal.

Já no interior do estado, as ações educativas contemplarão escolas, universidades e outros espaços públicos, com foco especial no uso seguro de ciclomotores e bicicletas elétricas – modais que têm ganhado cada vez mais espaço nas cidades e exigem atenção especial em relação à segurança.

 

