Detran-MS recebe visita de crianças em campanha por um trânsito mais seguro

Crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) do Detran-MS participaram na última quarta-feira (21) de uma ação educativa em alusão ao Movimento Maio Amarelo. A iniciativa ocorreu na sede do órgão, na saída para Rochedo, e teve como objetivo conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito.

A programação incluiu atividades lúdicas, como teatro com fantoches, panfletagem e interações com servidores. As crianças circularam pelos blocos administrativos cantando a música “Desacelere, seu bem maior é a vida”, levando uma mensagem de respeito à vida no trânsito.

Durante a visita, os pequenos também convidaram os servidores para a Caminhada Maio Amarelo, que será realizada no próximo domingo (25), às 8h, no Parque das Nações Indígenas, com concentração na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Poeta Manoel de Barros. A participação é gratuita e aberta ao público.

A ação integra a programação do Detran-MS dentro do Maio Amarelo, campanha nacional que busca conscientizar a população sobre os riscos no trânsito e a necessidade de atitudes mais seguras.

