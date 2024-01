Detran-MS recomenda uso de antena corta pipa para motociclistas

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) recomendou o uso de antena corta pipas para evitar que novos acidentes com motociclistas aconteçam, como houve com um homem na última semana na Nova Campo Grande, em Campo Grande.

A vítima teve sua traquéia perfurada por uma linha de cerol e precisou ser internado em estado grave na Santa Casa. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Mesmo que seja um dispositivo não obrigatório, a recomendação se tornou necessária para evitar o pior no trânsito e virou uma medida importante para lidar com as linhas de pipas na cidade.

“Temos uma cultura de crianças e jovens usarem cerol e outros artifícios para deixarem as linhas de pipas mais perigosas, mas isso se torna muito arriscado no trânsito. Mesmo sendo crime, é difícil fiscalizar, por isso recomendamos que os motociclistas se protejam, inclusive usando duas antenas”, explica Andrea Moringo, diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS.

O acessório tem um preço que varia de 30 a 80 reais, mas já foi deixado de lado por comprometer a estética do veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ano passado foram registrados dois acidentes com cerol em Campo Grande.

O uso de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante em pipas é crime instituído pela Lei Estadual 3.436, de 19 de novembro de 2007, que estipula uma multa de 20 UFERMS (R$ 957,40). A multa dobra em caso de reincidência.

