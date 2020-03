Detran-MS reduz horário de atendimento das agências dos shoppings

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) que estão estabelecidas em shoppings da capital passam a funcionar com carga horária de atendimento reduzida. A medida é emergencial em cumprimento às primeiras medidas de prevenção contra o Novo Corna Vírus – Covid 19.

Nos shoppings Bosque dos Ipês e Campo Grande, as agências irão funcionar das 12h às 20h, seguindo o funcionamento imposto pela administração dos prédios. Também estão suspensos, temporariamente, o Programa Vencendo o Medo de Dirigir, que iniciaria nesta sexta-feira (20). Além disso, o Prosegue (Palestras de Empresas Públicas e Privadas), palestras em escolas de ensino médio que estavam agendadas para este mês.

Os cursos de atualizações de instrutor de trânsito, curso de atualização de diretor geral e de ensino, reciclagem de infrator, atualização de instrutor especializado mopp e curso de atualização de instrutor de trânsito em Dourados também estão suspensos.

Álcool Gel

Servidores do Departamento começam hoje a receber frascos de álcool gel que serão distribuídos tanto nas agências da Capital quanto do interior também como forma de prevenção. A Diretoria de Administração e Finanças do órgão informou que foram adquiridas 300 unidades de meio litro cada.

Detran Digital

A orientação do diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, é para que os clientes do Departamento optem pelos serviços digitais disponíveis no site do Detran. Ele lembra que o Detran é um dos órgãos do governo que mais recebe pessoas diariamente e a utilização dos meios digitais é uma importante ferramenta para evitar aglomerações.

