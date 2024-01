Detran-MS vê atendimentos crescerem com agências espalhadas em Campo Grande

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) sentiu um aumento de até 50% nos atendimentos presenciais em Campo Grande, com acesso fácil as agências e devido ao aumento de motoristas e frotas.

Um dos serviços mais procurados pela população foram relacionados a veículos e CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Em 2023, foram realizados 240 mil atendimentos. Os dados são referentes aos meses de janeiro a dezembro, das agências: Pátio Central, Fácil Guaicurus, Bosque dos Ipês, Aero Rancho e Shopping Campo Grande, que prestam atendimentos ao público em geral.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, lembra que um dos lemas do governador, Eduardo Riedel, é tornar os serviços públicos mais acessíveis ao cidadão, desse modo o Detran tem buscado oferecer facilidades de modo a prestar um serviço de excelência.

“Essa agência do Pátio Central está no coração da cidade e passam por lá, cerca de 100 mil pessoas por ano. Temos feito diversas visitas nesta unidade e sentimos a necessidade de melhorar o espaço. Reunimos nossas equipes, fizemos o mapeamento e temos um projeto em andamento. Intervenções emergenciais já estão sendo realizadas e ainda este ano daremos início a reforma", avisou.

No final de dezembro, o governador Eduardo Riedel entregou a primeira agência do Detran no Brasil integrada ao Sest Senat.

A unidade foi preparada para receber não apenas os alunos qualificados pelo Sest Senat, mas também o público em geral que precise de algum serviço do Detran na região.

No espaço também é possível agendar atendimentos relacionados a veículos e CNH. Para receber atendimento na unidade, o cidadão precisa entrar no Sest Senat, que fica na Rua Raul Píres Barbosa, 1784, bairro Chácara Cachoeira.

