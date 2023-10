Devido tempestade, moradores do bairro Vila Rica estão sem energia desde ontem

Após a chuva, acompanhada de uma forte ventania, atingir Campo Grande na noite de ontem (19), diversas regiões ficaram sem energia elétrica nas casas e estabelecimentos. Uma delas foi a região do Prosa da Capital, onde moradores da Vila Rica estão sem energia há pelo menos 18 horas.

Nós moradores da Vila Rica, já estamos sem energia a 18 horas, devido ao temporal. Abrimos várias chamadas, mas não tivemos retorno, acredito que pela grande demanda", informou um morador à reportagem.

"Sou morador do bairro e, até então nenhuma providência foi tomada para regularizar o fornecimento de energia elétrica, interrompido ontem, por volta das 20h30, na hora do temporal", relatou outro.

O JD1 encontrou em contato com Energisa, para informar a situação dos moradores da região, a qual afirmou ter conhecimento do caso, e que colaboradores estão trabalhando para solucionar os problemas o mais rápido possível.

Conforme ainda a concessionária, a ventania extrema causou danos em diversas fiações, mas equipes estão trabalhando desde a noite dessa quinta-feira (19), sem parar. Por meio de nota, a Energisa fez uma declaração, confira:

"A Energisa informa que as duas tempestades que atingiram Campo Grande, na última quinta-feira (19), à tarde e depois à noite, causaram significativos estragos ao sistema elétrico em várias regiões da cidade, bem como no bairro Vila Rica, citado na reportagem. Equipes estão neste momento no local e outras passaram a madrugada atuando nos reparos, de forma ininterrupta, para viabilizar o restabelecimento da energia nas localidades impactadas.

Desde o início das ocorrências climáticas, foram contabilizadas 14.685 descargas atmosféricas, só na Capital (Climatempo). A empresa reforça o compromisso de atuar com segurança, a fim de normalizar, o quanto antes, o fornecimento de energia para os clientes atingidos. Entre os principais danos ocasionados à rede elétrica constam: queda de árvores, objetos lançados sobre a rede pelas rajadas de ventos fortes, postes quebrados após árvore sobre a rede, além de rompimentos de cabos".

A Energisa reforça a população para que mantenha distância e não faça intervenção na rede sozinho, nem se aproxime de cabos partidos, postes danificados; e orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp: (67) 9 9980-0698 e pelo aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também