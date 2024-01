Dia D - Dia de Doar! Mutirão de doação de sangue acontecerá em quatro cidades de MS

Nos dias 2 e 3 de fevereiro, quarto unidades do Hemosul em Mato Grosso do Sul estarão de portas abertas para receber doadores durante o mutirão de doação de sangue “Asas que Conectam”. As cidades são Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Paranaíba.

Com o mote "Dia D - Dia de Doar!", a iniciativa visa reforçar o estoque de sangue nos hemocentros do Estado, garantindo assim a disponibilidade de sangue para pacientes que necessitam de transfusões. O evento é organizado pela ADAE-MS (Alumni DeMolay de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Hemosul.

No dia 2 de fevereiro, as cidades de Dourados e Ponta Porã receberão o mutirão das 08h às 12h. Simultaneamente, o Hemosul de Paranaíba estará aberto para doações das 08h às 11h e das 12h às 15h.

Já no dia 3 de fevereiro, o Hemosul Coordenador em Campo Grande estará pronto para receber doadores das 08h às 12h e das 13h às 17h. Ajude nessa causa!

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também