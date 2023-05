"Dia D" teve mais de 5 mil vacinados contra Gripe e Covid na Capital

O “Dia D” para imunização contra a Influenza e Covid-19 no fim de semana, contabilizou mais de 5 mil pessoas vacinadas em Campo Grande. A ação teve 14 unidades de saúde e dois postos itinerantes abertos durante todo o dia no sábado, para disponibilizar o imunológico. No domingo, o município realizou vacinação em dois pontos itinerantes.

Conforme o levantamento da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SVS/Sesau), no sábado foram 2.556 doses de vacina contra a gripe e 1.221 de Covid-19 aplicadas.

No domingo, os pontos itinerantes realizaram apenas a vacina contra a gripe. Foram 1.382 doses aplicadas nos dois locais. Ao todo, foram aplicadas 5.160 doses de vacinas contra a gripe e Covid-19 nos dois dias.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, acompanhou a vacinação durante o fim de semana. Na oportunidade, ele reforçou a importância da imunização.

” É muito importante que as pessoas busquem se vacinar. A vacina é a forma mais eficiente de se proteger das doenças que podem levar a morte, como é o caso da gripe e da covid-19, por exempli. Mas existem as demais vacinas do calendário, que precisam também estar em dia. Portanto, não deixem de procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa”, disse.

Vacina liberada

A vacinação contra a Gripe foi liberada para toda a população com mais de 6 meses, seguindo resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em razão da baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal.

Conforme relatório disponibilizado nesta sexta-feira, dia 19 de maio, pelo Serviço de Imunização da Sesau ,28,65% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 97,1 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

