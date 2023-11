Dia de Finados: Cemitérios públicos abrirão às 6h na Capital

Para receber as cerca de 30 mil pessoas que devem passar pelos cemitérios públicos da Capital nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, os espaços irão abrir mais cedo, às 6h e fechar às 17h. Além disso, a segurança será reforçada em todos os locais.

Segundo a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), a Guarda Civil Metropolitana atenderá todos os cemitérios antes, durante e depois do feriado, com 22 viaturas entre motos e carros e um efetivo de 70 servidores e drone atuando na prevenção de vandalismo, furto e na segurança da população, dentro dos cemitérios e no controle de trânsito no entorno.

Desde a semana passada, as equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) estão nos cemitérios Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião, com um mutirão nos cemitérios públicos da Capital.

Marcelo Fonseca, diretor de Cemitérios Públicos da Sisep, orienta as pessoas com dificuldade de locomoção, como os cadeirantes, que antecipem a ida aos cemitérios, pois no dia 2 não será permitida a entrada de veículos dentro dos locais e, no Santo Amaro, a Avenida Presidente Vargas estará interditada no trecho em frente ao cemitério.

Vendedores – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) irá intensificar a fiscalização nos cemitérios a partir de hoje (31). Com as medidas adotas pela Prefeitura Municipal serão garantidos espaços, devidamente demarcados, para o uso dos vendedores ambulantes sem que obstruam a passagem de pedestres e veículos, a partir de 60 metros da entrada de todos cemitérios públicos.

