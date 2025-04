Dia do Trabalhador: Bioparque funcionará até as 14h30 no feriado; confira

Devido ao feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, e no dia 2 de maio, considerado ponto facultativo em Mato Grosso do Sul, o Bioparque Pantanal irá funcionar em horário especial. Nesses dois dias, o ponto turístico funcionará das 8h30 às 14h30, com o último horário de entrada às 13h30.

As visitas ao aquário devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial do empreendimento, bioparquepantanal.ms.gov.br.

Gratuitamente, os visitantes poderão observar diversas espécies de água doce do Pantanal e de outras regiões. Entre os animais em destaque estão a lobinha, o pacu albino, o jaú, os pintados, os pirarucus e as serpentes.

Além disso, o espaço conta com o Museu Interativo da Biodiversidade (MiBio) e com a exposição da Marinha do Brasil, ambos reforçando o trabalho de educação ambiental e conservação desenvolvido no local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também