Dia do Trabalhador: saiba o que abre e fecha nesta sexta-feira

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é um feriado comemorado em diversos países do mundo. Em 1° de maio de 1886, milhares de trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, saíam às ruas para reivindicar melhorias nas condições de trabalho. No Brasil, o 1° de maio é Feriado Nacional fixado pelo decreto nº 4.859, de 26 de setembro de 1924.

Confira a lista do que abre e fecha em Campo Grande nesta sexta-feira (1º) com quarentena:

Comércio do Centro

Segundo informações da a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG ), as lojas do Centro não abrirão na sexta-feira (1º).

Agências bancárias e lotéricas

Para quem precisa de algum serviço bancário ou pagamento de contas, as agências não funcionaram na sexta-feira (1º). Já as lotéricas o funcionamento fica a critério de cada proprietário.

Supermercados

Conforme divulgado pela Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (Amas), as empresas do segmento estão autorizadas a abrir as portas normalmente no dia 1º de maio, em contrapartida, concedam a folga compensatória.

Shoppings

Campo Grande – Nesta sexta-feira (1º), lojas e quiosques permanecerão fechados, conforme acordo coletivo. No entanto, as áreas de alimentação e lazer funcionam das 12h às 20h.

Shopping Norte Sul Plaza – as lojas ficarão fechadas e área de alimentação e lazer funcionará das 12h às 20h.

Shopping Bosque dos Ipês – informa que não haverá expediente na sexta-feira (1º).

Pátio Central – O shopping não terá expediente no feriado.

Serviços Públicos

O Governo do Estado e Prefeitura anunciaram o dia 1º, Dia Mundial do Trabalho, como Feriado Nacional em todas as repartições públicas nesta sexta-feira (1º).

As Delegacias de Pronto Atendimento 24h, Centro e Piratininga, terão atendimento normal durante a sexta-feira (1º). Como, também, a Casa da Mulher Brasileira.

Haverá plantão do Poder Judiciário, cumprindo casos urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, realização de corpo de delito e busca e apreensão de exigência imediata.

As Unidade de Pronto Atendimento e os CRSs Centro Regional de Saúde 24 horas atendem normalmente. Para quem precisar de atendimento de saúde, a Capital possui CRS nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia. Já UPAs são encontradas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Santa Mônica, Universitário e Vila Almeida.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) informa que não haverá expediente na sexta-feira (1º), devido ao feriado do Dia do Trabalhador.

