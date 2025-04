'Dia do Trabalho' será de folga para funcionários do comércio na Capital

Em razão da Lei Complementar nº 81, de 03 de janeiro de 2006, o comércio de Campo Grande não pode abrir as portas nesta quinta-feira (1°/5), em razão do feriado do Dia do Trabalho.

A Lei estabelece que é proibida a concessão de licença especial nos seguintes feriados: Ano Novo; Sexta-feira Santa; 1º de Maio; Finados e Natal. O estabelecimento que descumprir ficará sujeito a multa.

Os empresário dos municípios do interior devem confirmar o funcionamento junto ao sindicato local, de acordo com as convenções de cada região.

“Além disso, o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio têm Convenção Coletiva de Trabalho firmada para o período, em que estão estabelecidos os feriados em que é permitida a abertura do comércio em geral. No Dia do Trabalho a Convenção prevê o fechamento, em conformidade com a determinação da legislação municipal, com exceção aos supermercados, que funcionarão normalmente”, explica o gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também