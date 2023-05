Dia Livre de Imposto terá produtos com até 69% de desconto no Shopping CG

A promoção, que acontece no Shopping Campo Grande nesta quinta-feira (25), chama a atenção dos consumidores sobre o Dia Livre de Impostos (DLI) com um catálogo que mostra os valores dos produtos e seu preço sem imposto.

Organizado pela Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul (FCDL MS), esta é a 5ª edição do DLI em Mato Grosso do Sul e a 17ª no Brasil. O objetivo é mostrar o impacto das altas cargas tributárias pagas pela população, em todo o país. No Shopping Campo Grande, cerca de 50 lojas aderiram a iniciativa de vender produtos sem impostos.

Com até 69% de desconto nos produtos, o Shopping espera movimentar as lojas e ainda contribuir com a conscientização sobre o impacto da carga tributária.

Os produtos serão vendidos com desconto equivalente à porcentagem cobrada de imposto. Para quem está precisando renovar o guarda-roupa, ou adquirir novos itens, que vão de perfumaria, itens para o lar, entre outros.

Um exemplo dos produtos que trazem o desconto do imposto é o filtro solar fps 40, da Adcos, que de R$ 139 sai por R$ 62, com um desconto de mais de 55%. Um óculos, na Chilli Beans, de R$ 279,98, sem o valor do imposto, cai para R$ 123,70, ou seja, mais de 44% de diferença. Na Osklen, o tênis Riva, de R$ 497 sai por R$ 279, valor 44% menor se considerar o desconto do imposto.

Acesse o catálogo completo nas redes sociais do Shopping Campo Grande ou por meio do site qrco.de/dliSCG .

Quem prefere fazer compras online pode utilizar a Assistente de Compras, via WhatsApp pelo número (67) 99215-8326.

