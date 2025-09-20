Dia Mundial do Doador de Medula reforça papel de voluntários para salvar vidas

Comemorado neste sábado (20), o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea (World Marrow Donor Day – WMDD), também marca os 30 anos do primeiro transplante de medula entre pessoas sem parentesco no Brasil, segundo o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), do Ministério da Saúde.

Para celebrar, o REDOME lançou a campanha nacional “Heróis da Esperança”, que visa conscientizar sobre a importância da doação, destacar o papel transformador dos doadores e reforçar a necessidade de manter os dados atualizados.

Wellington Rodrigo de Lima Bento, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, é um exemplo vivo dessa transformação. Cadastrado como doador voluntário há 20 anos, ele recebeu no final de 2024 a notícia de que era compatível com um paciente que precisava do transplante. “Recebi a ligação do REDOME e fiquei sem palavras, emocionado. Não imaginava que isso poderia acontecer comigo”, relembra.

A doação ocorreu em março deste ano em um hospital de Juiz de Fora, referência internacional no procedimento que é quase no formato de hemodiálise, e após 18 meses o doador pode conhecer o receptor, então em setembro de 2026 Wellington poderá saber quem recebeu sua doação que foi destinada a São Paulo

Wellington destaca que o procedimento é indolor e a recuperação rápida, e considera sua doação uma experiência única, afirmando que a pessoa que recebeu sua medula será “para sempre meu irmão ou irmã de sangue”.

A data, instituída pela WMDA em 2015, é celebrada anualmente em mais de 60 países, com o objetivo de homenagear doadores não aparentados, familiares e voluntários que oferecem uma segunda chance de vida aos pacientes que necessitam do transplante de medula óssea.

