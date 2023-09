Dia Mundial Sem Carro: 'Semana da Bicicleta de Campo Grande' acontece em setembro

A Prefeitura de Campo Grande participa entre os dias 16 e 23 de setembro, da Semana da Bicicleta de Campo Grande, evento promovido por órgãos e entidades governamentais em parceria com instituições da sociedade civil organizada. O objetivo é de estimular a reflexão sobre a dependência do uso do automóvel e as consequências do hábito para o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades.

Durante a programação, a 'Semana da Bicicleta' realizará circuitos como o Passeio Ciclístico Feminino Fancy Women Bike Ride; lançamento da Campanha para implantação de paraciclos; Ação Educativa para a segurança do ciclista; Sessão de Cinema – Cine SESC – filmes: Afuá – Cidade das Bicicletas e Elo Perdido – O Brasil que pedala; oficina participativa “A mobilidade urbana por bicicleta em Campo Grande”; Concurso Cultural Minha Cidade Sem Carros; entre outros.

Vale lembrar que durante a Semana da Bicicleta também é comemorado o 'Dia Mundial Sem Carro', em 22 de setembro, e a Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) promoverá evento alusivo à data, estimulando os servidores da pasta a não utilizarem os modos de transporte individuais motorizados.

“Convidamos todos para participarem da Semana da Bicicleta de Campo Grande, evento que congrega diferentes parceiros em prol deste importante meio de transporte e da qualidade de vida em nossa cidade. Esperamos que seja o primeiro evento de muitos”, pontuou a Coordenadora do GT (Grupo Técnico) Cicloviário, do COAMU (Comitê de Acessibilidade e Mobilidade Urbana), que compõe a estrutura organizacional da Planurb, a geógrafa Raquel Taminato Gomes da Silva.

A 'Semana da Bicicleta' é promovida pelos seguintes órgãos e entidades governamentais e instituições da sociedade civil organizada: GT Cicloviário, composto pela Planurb, Agetran (Agência Municipal de Trânsito), Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Coletivo Bici Nos Planos CG, Bike Anjo Campo Grande, com a colaboração da SEMU (Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres).

Serviço – eventos Semana da Bicicleta de Campo Grande:

Em duas rodas, eu escolho a segurança

Organização: DETRAN

Data: 16 de setembro de 2023 (sábado)

Local: Parque Jacques da Luz – Rua Barreiras, s/n – Bairro Moreninhas

Horário: das 8h às 17h.

Passeio Ciclístico Fancy Women Bike Ride

Organização: mulheres independentes

Data: 17 de setembro de 2023 (domingo)

Local: Parque dos Poderes – Av. do Poeta com a Rua Gardênia

Horário: 9h.

Lançamento da campanha para implantação de paraciclos

Organização: GT Cicloviário

Data: 18 de setembro de 2023 (segunda-feira)

Local: sede da Planurb

Horário: 8h30.

Audiência Pública – Semana Mundial Sem Carro e a Bicicleta como alternativa para a mobilidade urbana

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 18 de setembro de 2023 (segunda-feira)

Local: Câmara Municipal de Campo Grande

Horário: 19h.

Abertura da Semana Nacional de Trânsito

Organização: Detran-MS

Data: 18 de setembro de 2023 (segunda-feira)

Local: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Horário: 19h.

Ação Educativa para a segurança do ciclista

Organização: GT Cicloviário

Data: 19 de setembro de 2023 (terça-feira)

Local: Campo Grande

Horário: das 17h às 19h.

Desafio Intermodal

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 20 de setembro de 2023 (quarta-feira)

Local: Saída da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e chegada no SESC Cultura

Horário: das 16h às 19h.

Sessão de Cinema – Cine SESC – filmes: Afuá – Cidade das Bicicletas e Elo Perdido – O Brasil que pedala

Organização: GT Cicloviário, SESC Cultura e Coletivo Bici Nos Planos

Data: 20 de setembro de 2023 (quarta-feira)

Local: SESC Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Horário: 19h.

Oficina participativa “A mobilidade urbana por bicicleta em Campo Grande”

Organização: GT Cicloviário

Data: 21 de setembro de 2023 (quinta-feira)

Local: auditório Engenheiro Nilo Javari Baren – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jd. Paulista (sede da Planurb)

Horário: das 18h às 20h.

Bicicletada do Dia Mundial Sem Carro

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 22 de setembro de 2023 (sexta-feira)

Local: do Relógio Central (Av. Afonso Pena com Calógeras) até a Esplanada Ferroviária

Horário: 18h30.

Sábado de Bici Fórum

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 23 de setembro de 2023 (sábado)

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – Av. Calógeras, 3000

Horário: das 13h às 19h.

Exposição Concurso Cultural – Minha cidade sem carros

Organização: GT Cicloviário

Data: 23 de setembro de 2023 (sábado)

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – Av. Calógeras, 3000

Horário: das 13h às 19h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também