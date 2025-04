Dia Municipal da Igreja Mundial do Poder de Deus passa a valer em Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes sancionou a LEI n. 7.396, de 22 de abril de 2025 que cria em Campo Grande o Dia Municipal da Igreja Mundial do Poder de Deus.



A data será comemorada anualmente no dia 20 de março e passa a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município.



“O Dia Municipal da Igreja Mundial do Poder de Deus destina-se a reconhecer e homenagear a instituição por sua contribuição significativa para a promoção dos valores espirituais, éticos e sociais, bem como para o fortalecimento dos laços comunitários e da integração cultural no Município de Campo Grande”, define o texto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também