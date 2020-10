Dia Nacional de Adotar um Animal: Delegacia Especializada sorteará prêmios para comemorar

Neste domingo, 4 de outubro, é o Dia Nacional de Adotar um Animal. Em comemoração à data a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) lançou a campanha #adoteumanimal. A ação é realizada através do projeto “Decat em ação” e visa incentivar e orientar a adoção consciente de cães e gatos.

Como parte da campanha e para incentivar o amor pelos animais a Especializada vai sortear, neste sexta-feira (2), canecas e doces. O sorteio é voltado para as crianças. O delegado titular da Especializada, Maércio Alves Barbosa, acredita que ao incentivar os pequenos a cuidar e amar os animais eles poderão se tornar adultos mais conscientes que não irão cometer maus tratos.

Para participar do sorteio basta seguir o perfil da Decat no Instagram: @decat.pcms, curtir a foto oficial da promoção e seguir todas as regras descritas na legenda da foto. O sorteio será feito através de live no Instagram e é valido apenas para Campo Grande, a retirada dos produtos será na delegacia. Boa Sorte!

