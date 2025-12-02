Diário Oficial com assinatura de Isaac Araújo como titular da Sefaz aumenta especulações

Após a matéria publicada pelo JD1 sobre a situação da secretária municipal de Fazenda de Campo Grande, Márcia Hokama, o Diário Oficial desta terça-feira (2) trouxe uma novidade que chamou atenção. O adjunto da Sefaz, Isaac José de Araújo, assinou as publicações do dia como secretário municipal da Fazenda, apesar de até ontem constar oficialmente apenas como adjunto.

A alteração repentina ocorre em meio à apuração sobre o paradeiro e a eventual permanência de Márcia Hokama no comando da pasta. Como o JD1 revelou, informações de dentro da própria Prefeitura indicam que ela estaria nos Estados Unidos, na casa da filha, e sem intenção de retornar. Fontes afirmam que a viagem teria começado como um deslocamento temporário, mas a secretária não voltou na data prevista.



A suspeita é de que Márcia tenha deixado o país para evitar uma situação relacionada a procedimentos em andamento no Ministério Público. Outra fonte afirmou que ela estaria de licença médica.

A assinatura de Isaac como secretário pode corroborar a especulação de que houve mudança no comando da Sefaz.

O JD1 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura em busca de esclarecimentos, se pode ter ocorrido algum erro na publicação do periódico e aguarda retorno.

