Diminui casos de homicídio na capital após pandemia de coronavírus

Sarah Chaves, com informações da assessoria

As medidas restritivas adotadas em Mato Grosso do Sul por conta da pandemia de coronavírus, reduziram em 50% os crimes de homicídio doloso em Campo Grande, de acordo com da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Além disso, a queda nas ocorrências de crimes de roubos e furtos, refletiram positivamente na segurança pública em todo o Estado.

A pandemia mundial foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março, e os números analisados são referentes às ocorrências registradas dias antes (de 9 a 15) e três semanas após (30 de março a 5 de abril).

Conforme levantamento realizado pela Coordenadoria de Fiscalização e Controle, da Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (SISP), Campo Grande foi uma das cidades que mais apresentaram índices satisfatórios, desde o início da pandemia.

Os crimes como homicídio doloso apresentaram redução de 50% na capital. Enquanto no período de 9 a 15 de março foram dois assassinatos, de 30 de março a 5 de abril, foi registrado apenas um. Em Campo Grande, o toque de recolher começou no dia 25 de março.

Furto e roubo na capital também apresentaram redução, sendo de 40% nos casos de furtos. De 9 a 15 de março foram registrados 297 e de 30 de março a 5 de abril, 178 casos.

Roubo teve redução de 48%, sendo 87 casos no primeiro período da apuração para 45 casos entre final de março e início de abril. Tráfico de drogas apresentou queda de 31% – de 22 para 15 casos.

Em nível estadual os crimes de trânsito apresentaram redução de 25% – de 80 casos de 9 a 15 de março para 60 casos entre 30 de março a 5 deste mês. Furto teve recuo de 640 para 444 casos (queda de 30%). Roubo foi de 56%, sendo a redução de 146 ocorrências para 64. Tráfico 39%, de 92 para 56 casos.

