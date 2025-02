Dinheiro no bolso! Cinco pessoas dividem prêmio de R$ 100 mil do Nota MS Premiada

Cinco consumidores de Mato Grosso do Sul tiveram a sorte de conquistar o prêmio da Nota MS Premiada e vão dividir R$ 100 mil. O rateio foi divulgado pela Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) na manhã desta sexta-feira (31).

Os consumidores sorteados na premiação de sena são de Dourados com dois ganhadores, Campo Grande, Bela Vista e Bataguassu, e cada um receberá o valor de R$ 20 mil.

Conforme publicado em Diário Oficial, o próximo sorteio está previsto para o dia 27 de fevereiro de 2025.

De acordo com informações da Unidade de Educação Fiscal, que faz a gestão do Programa Nota MS Premiada, outros 431 sul-mato-grossenses dividiram o prêmio total de R$ 200 mil, por acertarem cinco das seis dezenas do sorteio, ganhando cada um o valor de R$ 464,04.

O Programa Nota MS Premiada visa estimular o cidadão a exigir a emissão do documento fiscal no momento da aquisição de bens e produtos, nos mais de 100 mil pontos de venda/varejo no Estado, constitui-se em um programa de cidadania fiscal, onde para concorrer basta exigir o documento fiscal no momento da compra e colocar o CPF na nota.

