Dinheiro público e contas do Município serão debatidas em audiência nesta sexta-feira

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Otávio Trad promove a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a prestação de contas do 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025 a partir das 9h na Audiência Pública da sexta-feira (16) na Câmara Municipal e pode ser acompanhada no Youtube .

A secretária municipal de Fazenda, Márcia Hokama, estará nas duas Audiências para prestar informações sobre os dados. Os debates são abertos ao público.

As diretrizes para a Lei Orçamentária de Campo Grande para o exercício financeiro de 2026 estão previstas no Projeto de Lei 11.777/25, do Poder Executivo.

Na sessão ordinária desta quinta-feira, o relator da LDO, vereador Otávio Trad, presidente da Comissão de Finanças, anunciou a prorrogação do prazo para entrega das emendas até 23 de maio.

A previsão é de R$ 6,66 bilhões para o próximo ano, valor inferior ao estimado para o Orçamento deste ano, de R$ 6,68 bilhões. Há, portanto, uma queda prevista em 0,28% nas receitas a preços correntes (contabilizando a inflação estimada para o período). O projeto, contendo as emendas dos vereadores, será votado ainda no primeiro semestre deste ano..

Com relação as contas públicas, os vereadores avaliam relatório da o cumprimento de metas para o exercício, investimento prioritários, além do comprometimento dos gastos com pessoal, fiscalizando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

