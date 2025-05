Diretor da Agereg será o próximo a ser ouvido na CPI do Transporte na Câmara Municipal

Em continuidade aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público na Câmara Municipal, a segunda oitiva de testemunha será com José Mário Antunes da Silva, diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg).

Os trabalhos ocorrerão na segunda-feira (5), às 14h, no plenarinho Edroim Reverdito, em busca de esclarecer a respeito do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros prestado pelo Consórcio Guaicurus.

Ouvidoria

Antes da oitiva, a CPI deve apresentar balanço semanal das denúncias que chegaram aos canais de contato da comissão investigativa. No último balanço, foram registradas 447 denúncias.

As denúncias podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (67) 3316-1514, pelo e-mail [email protected] ou de forma anônima em formulário disponível no site oficial da Câmara Municipal.

