Diretores de EMEIs da Capital serão escolhidos por eleições diretas

Anúncio feito pelo Executivo Municipal na segunda-feira (28), na sede da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) atende ao pedido dos profissionais da educação de eleições nas Escolas Municipais de Educação Infantil.

O cumprimento da lei que regulamenta as eleições nas Emeis, sancionada desde 2018, foi atendido pela prefeita Adriane Lopes. Agora, os diretores das 106 unidades serão escolhidos por voto, por meio de eleição direta.

Segundo o presidente da ACP, Gilvano kunzler, com mais essa vitória, a categoria conquista mais de 60% das pautas atendidas pela gestão administrativa apenas neste ano de 2023, o que é algo histórico para o segmento.

“O magistério começou o ano com cinco problemas grandes para resolver, sendo a estrutura das escolas, precarização e isso o Município já está atendendo com a reforma de todas as unidades simultaneamente. Em seguida foi o concurso público que a Prefeitura já anunciou e o edital deve sair agora em setembro. Em terceiro lugar é a eleição nas Emeis, que fomos agraciados hoje, ou seja, mais de 60% atendidos. Também já passou por aqui a repactuação da lei do piso que deve ser encaminhado para a Câmara ”, ressalta Gilvano.

Durante a reunião desta tarde, a professora da educação infantil Rosileide Lima da Silva leu o pedido elaborado pelo Sindicato, assinado pelos educadores e entregue à prefeita. “Hoje é um momento histórico, é um marco na educação infantil e na história de Campo Grande. Há anos nós lutamos por isso e hoje conseguimos a assinatura da Prefeita para que aconteçam as eleições nas escolas, para que o professor, o pai, possam escolher quem vai cuidar melhor da escola e do seu filho”, pondera Rosileide.

Para a prefeita Adriane Lopes, valorizar as demandas da categoria é priorizar a Educação e o futuro da Capital. “Respeito abre portas e hoje estou aqui para dizer que vamos sim realizar eleições para as EMEIs. Nós temos priorizado a educação porque acreditamos nela e no seu poder transformador. A valorização da educação é muito importante, e vocês são responsáveis em encaminhar as nossas crianças, desde a primeira infância, para o futuro. Já vamos encaminhar uma comissão para que a eleição ocorra ainda neste ano e que 2024 comece com uma gestão democrática dentro das nossas Emeis”, pontuou.

A prefeita Adriane Lopes designou à Secretaria Municipal de Educação e à ACP, para coordenarem a elaboração do edital que vai regulamentar a eleição nas EMEIs da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, para que as eleições aconteçam ainda este ano.



