Cidade

Divulgada 1ª lista de designados para EMEIs em 2026; Confira

Matrículas vão até 12 de dezembro

03 dezembro 2025 - 17h24
Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande publicou a 1ª Lista de Designados para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) referentes ao ano letivo de 2026. As famílias devem acessar o portal para consultar a escola indicada e confirmar a matrícula presencialmente na unidade. O prazo segue até 12 de dezembro de 2025.

O atendimento nas EMEIs é realizado das 7h às 11h e das 13h às 16h30. Segundo a chefe do Centro Municipal de Matrículas, Adriana Cedrão, a presença dos responsáveis na escola designada é obrigatória para garantir a vaga.

O processo abrange cerca de 111 mil alunos, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.

Rematrícula:
– Deve ser feita diretamente na escola onde o estudante já está matriculado.
– Os responsáveis precisam confirmar a permanência e assinar o requerimento.

Novos alunos e designados:
– Quem consta na lista deve ir à escola indicada com os documentos obrigatórios.
– Quem ainda não possui vaga pode buscar atendimento pelos seguintes canais:

• Site: matricula.campogrande.ms.gov.br
• Telefone: 0800 615 1515
• Endereço: Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida
• Horário: 8h às 11h e 13h às 16h

Documentos necessários

– Comprovante de residência atualizado
– Certidão de nascimento e CPF do aluno
– Documentos dos responsáveis legais

Após a efetivação, a confirmação da vaga pode ser acompanhada no portal da matrícula.

UNIMED São Julião

