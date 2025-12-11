Menu
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira

Lista oficial foi publicada nesta quarta-feira no Diogrande

11 dezembro 2025 - 17h29Taynara Menezes
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary CoelhoA divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho   (Foto: Divulgação)
A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) publicou, nesta quarta-feira (10), no Diogrande nº 8.156, a lista oficial dos inscritos para os 96 apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado, em Campo Grande.

Os selecionados participarão da fase de pré-seleção, que será realizada por meio do sistema de hierarquização utilizado pela EMHA, o qual aplica automaticamente os critérios legais definidos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

A definição dos contemplados ocorre de forma técnica e automatizada, seguindo as prioridades exigidas pela legislação federal. O empreendimento é voltado as famílias com renda mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, que garante moradia digna com subsídio total do Governo Federal.

Os apartamentos integram um novo conjunto habitacional com infraestrutura completa, áreas de convivência e unidades com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho, no centro da cidade, às 20h. Veja o arquivo completo clicando aqui.

