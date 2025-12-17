Menu
Divulgada lista para 96 apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado

A seleção contempla candidatos do Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1

17 dezembro 2025 - 15h12
A seleção ocorreu de forma pública no dia 13 de dezembro

A lista dos 96 candidatos selecionados para apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado, pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, foi divulgada nesta quarta-feira (17). A relação foi publicada no Diogrande nº 8.163, por meio do Edital Informativo nº 71/2025.

A seleção ocorreu de forma pública no dia 13 de dezembro, durante o evento Natal dos Sonhos, na Praça Ary Coelho. Os nomes estão organizados por modalidades, como Público Geral, Situação de Rua, Idosos, Pessoas com Deficiência (PCD) e Vulnerabilidade Social, incluindo suplentes.

A Prefeitura reforça que a divulgação não garante a concessão imediata do imóvel, pois ainda haverá análise documental e validação das informações. A lista completa pode ser consultada no Diário Oficial do município, e os candidatos devem acompanhar as próximas publicações oficiais.

