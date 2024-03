Divulgado gabarito definitivo pÃ³s-recurso do concurso para professores da Reme

Foi divulgado em edição suplementar extra do Diário oficial de Campo Grande de segunda-feira (4), o gabarito definitivo retificado e o resultado da prova objetiva – pós-recursos, do concurso público de Provas e Títulos para Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed).

Após análise dos recursos, fica alterado o resultado divulgado através do Edital de Resultado da Prova Objetiva em 26 de fevereiro de 2024.

Consta ainda na publicação, o resultado da prova objetiva – Pós-recursos e a relação dos candidatos que atingiram a nota prevista para a Prova Objetiva.

O candidato pode consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da Prova Objetiva no endereço eletrônico www.avalia.org.br no link Consultar resposta do recurso contra o resultado da Prova Objetiva.

