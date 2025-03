Foi divulgado em edição desta segunda-feira (31) do Diário Oficial de Campo Grande, o resultado preliminar da prova de títulos do processo seletivo simplificado por tempo determinado na função de médico veterinário, para exercer atividades de inspeção de produtos de origem animal.



Os candidatos terão prazo de dois dias para interposição de recurso sobre o resultado preliminar.

É necessário que o profissional tenha graduação em Medicina Veterinária e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. A carga horária de trabalho é de 40h semanais em contrato de 12 meses. A remuneração bruta é de R$ 3.980.

A pontuação está no Diogrande a partir da página 2 https://diogrande.campogrande.ms.gov. br

