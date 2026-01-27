Menu
Cidade

Divulgado resultado do edital para ambulantes no Carnaval 2026; confira

Lista de selecionados para barracas e food trucks na Esplanada Ferroviária foi publicada no Diogrande

27 janeiro 2026 - 14h50Taynara Menezes
O chamamento contempla comerciantes nas modalidades barraca e trailer/food truckO chamamento contempla comerciantes nas modalidades barraca e trailer/food truck   (Foto: Divulgação)

Foi divulgado  nesta terça-feira (27), o resultado do Edital de Chamamento Público nº 02/2026-01, que seleciona vendedores ambulantes não-circulantes para atuação durante o Carnaval 2026, na Esplanada Ferroviária.

O chamamento contempla comerciantes nas modalidades barraca e trailer/food truck, autorizados a explorar temporariamente o espaço público durante as festividades, que acontecem entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026.

Conforme previsto em edital, o prazo para interposição de recursos será de 28 a 29 de janeiro de 2026, até às 23h59, com envio exclusivo para o e-mail [email protected].

A relação completa dos selecionados e demais informações estão disponíveis no edital publicado no site oficial do Diogrande.

