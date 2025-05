Doações para campanha 'Seu Abraço Aquece' podem ser feitas nas escolas de MS

As escolas de Mato Grosso do Sul passam a ser novos 'points' de doações para a campanha 'Seu Abraço Aquece' deste ano. Com as primeiras aparições do frio e a proximidade do inverno, o Governo do Estado iniciou uma mobilização para arrecadar agasalhos e outros itens.

Porém, as escolas deverão ficar à disposição da campanha até o dia 15 de maio. No entanto, até lá, alunos, professores, familiares e demais pessoas poderão doar na corrente.

A orientação é que a doação de roupas de inverno, cobertores e calçados estejam em bom estado para uso de outras pessoas.

As doações arrecadadas serão destinadas a entidades cadastradas no site oficial da campanha.

A SED (Secretaria de Estado de Educação) reforça o convite à população para doar peças em bom estado e se engajar nesta corrente de solidariedade.

